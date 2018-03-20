” الخدمة المدنية ” : التقديم على الوظائف التعليمية سيكون عبر ” جدارة “

عادل الحربي(صدى):

صرحت وزارة الخدمة المدنية، أن التقديم على الوظائف التعليمية، سيكون عبر موقع ” جدارة ” ؛ وذلك بعد أن منحت الوزارة، أخيرًا، بعض الجهات الحكومية الصلاحيات، التي تمكنها من القيام، بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة، ضمن ميزانيتها للمرتبة العاشرة فما دون.

وتضمنت الوزارات الممنوحة، حق القيام بشغل الوظائف الشاغرة لديها، الوزارات الآتية:

” الصحة، التعليم، النقل، الحج والعمرة، الاتصالات وتقنية المعلومات ” ، و ” ديوان المراقبة العامة، ديوان المظالم ” ، بالإضافة إلى الجهات التي سبق أن مُنحت تلك الصلاحية، كوزارة العدل؛ وذلك وفق الضوابط النظامية المتبعة.

يُذكر أن ذلك يأتي ضمن توجّه الوزارة؛ لتمكين الجهات الحكومية، من إشغال وظائفها، بالكفاءات الوطنية المناسبة مهنيًا؛ بما يتماشى مع ظروف وطبيعة عمل تلك الجهات، وبما يساعد على حسن تسيير المرفق العام.