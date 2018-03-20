مراجعو ” طوارئ المظيلف ” يصرفون الأدوية عبر خدمة السيارات

عادل الحربي(صدى):

شهدت طوارئ مستشفى المظيلف العام، التابع لمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، بدء عملية صرف الأدوية عن طريق ” خدمة السيارات ” من قِبل المراجعين، دون الحاجة إلى الذهاب لصيدلية المستشفى سيرًا على الأقدام.

حيث بدأت إطلاق الفكرة فعليًا، أمس الاثنين، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، إن لم تكن على مستوى المملكة، وذلك من خلال نافذة خارجية بصيدلية المستشفى، خصصتها إدارة ” المظيلف ” لصرف الدواء لمراجعي الطوارئ فقط.

جاء ذلك بهدف تسهيل وتقديم خدمات جديدة للمرضى والمراجعين، حيث لاقت الفكرة ترحيبًا كبيرًا من المواطنون بمركز المظيلف، حيث أكدوا أنها تُقلل من الزحام وتكدس المراجعين في الصيدلية الوحيدة للمستشفى، إضافة إلى أنها تحد من انتقال العدوى بين المراجعين، داخل الصيدلية.