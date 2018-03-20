قائد حرس الحدود بعسير يؤدي صلاة الميت على الشهيد القحطاني

أبها(صدى):

أدى قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء الركن سلطان بن سعود العنزي, وقائد قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب العقيد ناصر عبدالله فجحان وجموع غفيرة من المصلين بعد صلاة ظهر أمس بمحافظة الحرجة, صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول منصور سعيد آل مبارك القحطاني أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع ظهران الجنوب, الذي استشهد، أثناء قيامه بعمله في الدفاع عن دينه ووطنه والتصدي للعدو بمركز الحصن بقطاع ظهران الجنوب.

ونقل اللواء العنزي خلال زيارته لأسرة الشهيد تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لأسرة وذوي الشهيد، معبراً عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.