قصة تفاني هزت الملايين .. مدرس يعلم طالبا واحدا فقط

بكين(صدى):

في قصة هي الأغرب في العالم، طالب واحد يدرس له معلم واحد، كان ذلك أثناء رحلة تعلم في إحدى المدارس الصينية، التي رحل كل من فيها إلى مدرسة أخرى بمدينة أخرى انتشر فيها التطور العمراني.

ورغم ذلك فهذا لم يمنع المعلم من إلقاء الدروس والطالب من التعلم والمشاركة.

وقالت صحيفة صينية إن ” شو زيفينج ” مدرس بمدرسة يوتشينج الابتدائية، قرر أن يعطي الدروس لطالب واحد فقط، مؤكدًا بذلك على أهمية التعلم والعلم في تفاني وإخلاص كبير من المعلم على التعلم ومن الطالب وذويه على التعلم.

مع العلم أن مدرسة يوتشينج تقع بمنطقة نائية وسط جبال تايهانج وسط الصين، وكانت في يوم من الأيام المدرسة الرئيسية بين القرى المجاورة، لكن بسبب نهضة عمرانية كبيرة شهدتها المنطقة، أدت إلى ظهور مدارس بمواصفات أفضل.

وذلك دفع أهالي القرى لإرسال أطفالهم لتلك المدارس، ولم يبق سوى طالب واحد في يوتشينج، لا يستطيع تحمل تكاليف المدارس الجديدة، ولذا فلم يبق في المدرسة سوى الأستاذ زيفينج، وطالبه الوحيد شو جياكي، اللذان يقضيان وقتهما معًا، حيث يدرس زيفينج لطالبه 8 مواد يوميا في مختلف المجالات.

والجدير بالذكر أنه هذه القصة، قد حركت مشاعر الملايين، فقام الكثيرون بجمع مبلغ محترم من المال للطفل، يكفيه لسنوات بإيداع بنكي لتعليمه في مدرسة أخرى، وهو ما يعني إغلاق المدرسة وذهاب المعلم المذهل زيفينج إلى أخرى هو الآخر، لكن إخلاصه لمهنته سيظل حديث الكثيرين.