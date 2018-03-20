المملكة تدخل المنافسة على مقعد في مهرجان كان السينمائي

أماني الغامدي(صدى):

تسعى السينما السعودية للاستمرار في التواجد بالمحافل العالمية، وذلك من خلال الفيلم السعودي الطويل ” جود ” ، الذى تقدم للمشاركة في الدورة المقبلة لمهرجان ” كان السينمائي ” ، ويعد هذا الفيلم أول الإنتاجات الطويلة لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ” إثراء “.

ويروي في قالب بصري حكاية تطور المملكة وكفاح أبنائها للوصول إلى مستوى التأثير العالمي، ويركز الفيلم على مفهوم ” الجود ” ، والذي يعتبر أهم خصائص السعودية الإنسانية، وذلك عبر لقطات متنوعة مأخوذة من مختلف مناطق المملكة.

كما شارك في إنتاج الفيلم نخبة من السينمائيين السعوديين، إلى جانب طواقم عالمية، وهو من إخراج الأسترالي آندرو لانكستر، والسعودي أسامة الخريجي، وسيناريو حسام الحلوة وصفية المري، فيما أشرف على الإنتاج عبد الله آل عياف وتود نيمز.

ومن المنتظر أن يعلن المهرجان في الفترة المقبلة عن قائمة المرشحين لسعفته الذهبية في الدورة التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 19 مايو المقبل.