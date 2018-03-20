” الشورى ” يوافق على ملاءمة دراسة مقترح ” المراقبة على الألعاب الإلكترونية “

علي القحطاني(صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من عدد من الأعضاء استناداً للمادة ٢٣ من نظام المجلس.

ويهدف المشروع إلى الحد من المخاطر والآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال، عن طريق الرقابة المسبقة على محتوى الألعاب الإلكترونية وتزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين وجمهور المستهلك بالحد الأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة كل لعبة من الألعاب الإلكترونية التي يتم تدوالها؛ لعدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه.