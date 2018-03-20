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بالفيديو.. متصل يغازل مذيعة على الهواء ويطلب مقابلة والديها

بالفيديو.. متصل يغازل مذيعة على الهواء ويطلب مقابلة والديها
القاهرة(صدى):

تعرضت الإعلامية ​أسماء مصطفى​، لموقف محرج على الهواء، حيث غازلها أحد المتصلين على الهواء وطالبها بإحضار والديها لرؤيتهما .

فخلال تلقيها إتصال من أحد الأشخاص ضمن البرنامج الذي تقدمه بعنوان ” هذا الصباح ” على شاشة ” إكسترا نيوز ” تفاجأت به يقول لها: ” أنا عاوز أشوف والدك ووالدتك الناس اللي ربوكي وطلعوا الجمال ده، إنتي جميلة وكلامك جميل”.

فما كان من أسماء مصطفى إلا أن أخذت الموضوع بكل روح رياضية وأكملت الحلقة بشكل طبيعي.‎


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2920 ] نشر منذ 26 دقيقة

يمكن يكون له في الطيب نصيب-كم مزحه انقلبت جد-

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