كونتيروس عن تجربته مع النصر: الأندية هناك لا تحترم المدرب

نواف السالم(صدى):

فتح غوستافو كونتيروس مدرب النصر السابق النار، على أندية دوري المحترفين،مؤكدًا على أنهم لا يحترمون المدربين.

وقال ” كونتيروس ” ، إن الأندية في المملكة دائمًا ما تتصف قرارتها بالتسرع خاصة في قرار الإقالة.

وعن تجربته في النصر، قال : ” تجربتي في النصر السعودي كانت مميزة، وأعطتني خبرة جيدة، لكن هناك العديد من رؤوساء الأندية الذين لا يحترمون المدربين “.

ويذكر أن ” كونتريوس ” تمت إقالته عقب الأداء السيء للفريق، وتراجع مستويات اللاعبين، في ظل قيادته.