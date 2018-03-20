بالفيديو.. كلب يدافع عن رضيعة من ضرب والدها
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو مذهل لكلب يدافع عن طفله رضيعة .
وأظهر الفيديو صاحب الكلب وهو يضرب طفلته الضريعة بخفة لمعرفة رد فعل الكلب ، فهاجمه الكلب وظل ينبح ويبعد في صاحبه ليترك الطفلة ، ما أثار إعجاب المتابعين الذين وصفوا الكلاب بأنها أوفى من الإنسان .
#فيديو متداول لكلب يحاول منع شخص من ضرب رضيع#الغد #حياتنا #منوعات pic.twitter.com/xSWw49rjvP
— جريدة الغد (@AlghadNews) March 20, 2018
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2920 ] نشر منذ 30 دقيقة
ااااه يالدنيا فيك مافيك-عجائب وعبر وحكم وتهاوئل-