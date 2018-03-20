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بالفيديو.. كلب يدافع عن رضيعة من ضرب والدها

بالفيديو.. كلب يدافع عن رضيعة من ضرب والدها
متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو مذهل لكلب يدافع عن طفله رضيعة .

وأظهر الفيديو صاحب الكلب وهو يضرب طفلته الضريعة بخفة لمعرفة رد فعل الكلب ، فهاجمه الكلب وظل ينبح ويبعد في صاحبه ليترك الطفلة ، ما أثار إعجاب المتابعين الذين وصفوا الكلاب بأنها أوفى من الإنسان .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2920 ] نشر منذ 30 دقيقة

ااااه يالدنيا فيك مافيك-عجائب وعبر وحكم وتهاوئل-

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