بالفيديو.. كلب يدافع عن رضيعة من ضرب والدها

متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو مذهل لكلب يدافع عن طفله رضيعة .

وأظهر الفيديو صاحب الكلب وهو يضرب طفلته الضريعة بخفة لمعرفة رد فعل الكلب ، فهاجمه الكلب وظل ينبح ويبعد في صاحبه ليترك الطفلة ، ما أثار إعجاب المتابعين الذين وصفوا الكلاب بأنها أوفى من الإنسان .