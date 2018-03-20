” ينبع النخل ” تكشف حقيقة ذبح الكلاب في أحد المطاعم

نايف السالم(صدى):

كشفت بلدية مركز ينبع النخل، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة مقطع الفيديو الذي يظهر قيام أحد العمال باقتياد كلب بالقرب من أحد المطاعم لذبحه وتقديمه للزبائن في مركز رخو التاعب للمحافظة.

ونفت البلدية صحة هذا الفيديو الذي تم انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكده أن المطعم متخصص في تقديم الأرز والدجاج البخاري فقط دون تقديم أي صنف من أصناف اللحوم بكل أنواعها.

وأضافت أنه بالتحريات والتفتيش اتضح أن العامل الظاهر في الفيديو هو أحد عمال المطعم، وبعد التحقق من الواقعة تبين أن الهدف هو تقديم بقايا الأكل للكلب وليس ذبحه كما اعتقد البعض.

كما أشارت إلى أنه عند التأكد من استيفائه الاشتراطات الصحية، وجد نقص في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم، وعلى إثره تم إغلاق المطعم لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه.

وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعامل يقتاد كلب باتجاه أحد المطاعم معتقدين أن الهدف هو ذبحه وتقديم لحمه إلى الزبائن، ما أثار جدل كبير بين المغردين.