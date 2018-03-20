” عشريني ” يقتل صديقه ويقطع جسده إلى أجزاء لإخفاء جثته

موسكو(صدى):

أقدم رجل روسي، يبلغ من العمر 27 عامًا، على قتل صديقه الذي كان يتناول معه الكحول؛ وذلك بعدما تشاجرا معًا، في ” بورياتيا ” بروسيا، ولم يكتف بقتله، بل قام بتقطيع جسده لأجزاء، ووضعها في أكياس من البلاستيك، وألقى بها بصندوق القمامة العامة.

وبالتطرق لتفاصيل الحادثة، كانا الصديقان يشربان الكحول، ثم تشاجرا، ليقم أحدهما بقتل صديقه الأخر، وقطع جسده إلى أجزاء، ولكنه أدرك أنه يجب عليه التخلص من الجسد، فقام بوضعه في أكياس من البلاستيك.

ووفقًا لما ذكرته الجهات الأمنية، أنه بعدما ألقى بجسد صديقه بصناديق القمامة العامة، وقام بوضع الجزء المتبقي منها، ببلكونة شقة حتى لا تنتشر الرائحة الشقة، وقام الرجل بخطأ فادح على أثره افتضح أمره، وهو أنه عندما كان يضع رأس صديقه في أكياس البلاستيك، لم يدرك أن رقم هاتفه الشخصي مكتوب عليها.

ويجدر الإشارة إلى أن الأمر، أدى إلى كشف الشرطة لهذه الجريمة، حيث عثر الرجل، الذي يجمع القمامة على الأكياس المرعبة، وذلك خلال 3 ساعات، حيث اقتحمت الشرطة منزل الرجل، وعثروا على بقايا الجسد ببلكونة الشقة، وألقت الشرطة القبض على المتهم بجريمة قتل، بعد 3 أشهر من مقتل صديقه.