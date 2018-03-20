لاعب الاتحاد السابق يوجه رسالة للجماهير قبل موقعة كأس الملك

نواف السالم(صدى):

لفت الكابتن أحمد جميل، قائد فريق الاتحاد السابق، إلى أن جماهير العميد هم العامل الأقوى في مواجهة كأس الملك أمام الباطن المقرر إقامتها 31 مارس الجاري.

ووجه ” جميل ” رسالة إلى جماهير العميد مطالبهم بمساندة لاعبيهم في كأس الملك، قائلًا: ” جماهير الاتحاد هي الرقم الصعب والتي سوف تساهم بقوة في مساعدة نجوم الفريق على تقديم أفضل ما لديهم “.

وقال ” جميل ” قبل أيام من موقعة كأس الملك عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” : ” جماهير الاتحاد العزيزة على قلبي، كنتم وما زلتم الرقم الأول والصعب في عالم المستديرة “.

وتابع: ” مباراتان فقط على تحقيق لقب كأس الملك هذا الموسم، كونوا مع الفريق يدًا واحدة؛ لنحقق المراد كما اعتدنا منذ سنوات وسنوات ” .