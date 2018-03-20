لاعب الاتحاد السابق يوجه رسالة للجماهير قبل موقعة كأس الملك
لفت الكابتن أحمد جميل، قائد فريق الاتحاد السابق، إلى أن جماهير العميد هم العامل الأقوى في مواجهة كأس الملك أمام الباطن المقرر إقامتها 31 مارس الجاري.
ووجه ” جميل ” رسالة إلى جماهير العميد مطالبهم بمساندة لاعبيهم في كأس الملك، قائلًا: ” جماهير الاتحاد هي الرقم الصعب والتي سوف تساهم بقوة في مساعدة نجوم الفريق على تقديم أفضل ما لديهم “.
وقال ” جميل ” قبل أيام من موقعة كأس الملك عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” : ” جماهير الاتحاد العزيزة على قلبي، كنتم وما زلتم الرقم الأول والصعب في عالم المستديرة “.
وتابع: ” مباراتان فقط على تحقيق لقب كأس الملك هذا الموسم، كونوا مع الفريق يدًا واحدة؛ لنحقق المراد كما اعتدنا منذ سنوات وسنوات ” .
الحربي[ عدد التعليقات: 615 ] نشر منذ 41 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، وأنا بدوري أوجه رسالة لجماهير الإتهاد 😂😂😂 ياجماهير الإتهاد 😂 لاترمون قوارير
المَاء وخصوصاً قوارير مياه ⬅️هنا ➡️ داخل الملعب ولاترمون فيها لاعبي نادي الباطن :
1- رميكم لقوارير الماء على لاعبي الفريق الخصم منافي لتعاليم ديننا الإسلامي العظيم ومنافي للأخلاق الرياضية.
2- keep your city clean حافظ على نظافة مدينتك 😂😂😂 كما أن قوارير الماء يستفاد منها
لإعادة التدوير 😂😂😂 Recycling😂😂😂😂😂
👂 مفهوم الْكَلام ، ياجماهير الإتهاد😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .