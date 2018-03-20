” العمل ” : 7800 مستفيد من مراكز التأهيل الشامل خلال عام

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن وجود 7800 مستفيدًا من 38 مركزًا للتأهيل الشامل، في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال العام الماضي 2017م.

حيث قدمت مراكز التأهيل الشامل، العديد من الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة، ومنها: خدمات إيوائية شاملة ” للحالات متوسطة وشديدة الإعاقة، وتشمل: الرعاية الاجتماعية، والعناية الشخصية، العلاج النفسي، العلاج الحركي والتأهيلي.

فيما تقدم هذه المراكز، عدة خدمات إيوائية أخرى، تشمل: خدمة العلاج الطبيعي، والاستضافة المؤقتة، والتأهيل المهني ” 14 قسمًا تدريبيًا ” .

وتتضمن الاستراتيجية الموضوعة للأشخاص ذوي الإعاقة 23 مبادرة تشمل جميع الجهات ذات العلاقة، حيث تم إدراج 9 مبادرات تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030م.