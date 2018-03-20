بالصور.. حملة تفتيشية على المحلات التجارية وضبط مطبخ مخالف بنجران

راشد آل شريه(صدى):

نفذت إدارة صحة البيئة ببلدية الحصينية التابعة لمنطقة نجران، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية على بعض المحلات التجارية.

ونشرت بلدية الحصينية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا توضح أعمال الحملة، موضحة أنها طبقت الأنظمة بحق المخالفين للاشتراطات الصحية في المحلات.

وفي السياق نفسه، تمكنت إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة نجران، من ضبط مخالفات صحية بأحد المطابخ؛ حيث اتخذت الإجراءات النظامية ضده، وذلك ضمن جولات الرقابة التفتيشية.