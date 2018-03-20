غرفة الرياض تطرح 623 وظيفة شاغرة بقطاع السيارات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت غرفة الرياض، اليوم الثلاثاء، ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل، ملتقى التوظيف لتوطين نشاط منافذ ومعارض بيع السيارات والدرّاجات النارية، بهدف توفير الوظائف للشباب بهذه المنافذ، وذلك في مقر الغرفة.

ومن جانبه، قال المهندس منصور بن عبدالله الشثري، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، أن الملتقى الذي شارك فيه عديد من المنشآت تشمل وكالات وصالات بيع السيارات، عرض (623) وظيفة، لشغلها بالكوادر المؤهلة من الشباب الحاصلين على مؤهلات البكالوريوس والدبلوم والثانوية، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مندوب مبيعات.

– بائعين.

– محاسب مبيعات.

كما لفت ” الشثري ” إلى أن الملتقى قد شهد حضورًا طيبًا من طالبي العمل ممّن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات التوظيف، مؤكدًا أنه قد تمّ تسهيل إجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين مع الشركات الراغبة في التوظيف.

فيما أوضح ” الشثري ” ، أن الغرفة قد نظّمت قبل الملتقى محاضرة إرشادية لطالبي العمل، تعرفهم بكيفية إجراء المقابلات الشخصية، بهدف تمكينهم لإجراء المقابلات.

جاء تنظيم ملتقى التوظيف، في إطار المبادرة التي تبنتها غرفة الرياض لمصلحة منشآت قطاعات الأعمال التي تعمل في الأنشطة الـ 12 التي صدر قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطينها مطلع العام المقبل، وذلك بهدف تمكينها من توطين كوادرها، قبل موعد تطبيق قرار التوطين فعليًا.