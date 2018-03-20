العمل: ضبط 1091 مخالفة في قطاع الإيواء السياحي خلال شهرين ونصف

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أباالخيل، عن تنفيذ الوزارة لـ7448 جولة تفتيشية في قطاع الإيواء السياحي بمناطق المملكة، في الفترة من 6 ربيع الآخر، حتى 22 جماد الآخر الماضيين.

وكشف ” أبا الخيل ” في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الجولات أسفرت عن التزام 6498 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 959 منشأة، وضبط 1091 مخالفة، منها 931 مخالفة توطين، و160 مخالفات أخرى، كالتطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت.

وأكد متحدث العمل، على استمرار الوزارة في حملاتها التفتيشية على عدة قطاعات، ومنها قطاع الإيواء السياحي؛ للتأكد من التزامها بقرارات التوطين، حيث إن الوزارة تحرص على إيجاد فرص عمل للمواطنين الراغبين في العمل بهذا القطاع.

كما طالب عملاء الوزارة بالتعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال الموقع الإلكتروني ” معا للرصد ” ، وسيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، مضيفًا أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.