شاب يساعد زوجته في الزواج من عشيقها

نيودلهي(صدى):

أثار شاب هندي يٌدعى ” باسوديب تابو ، 28 عاماً ” ضجة واسعة في الهند ، عقب إقدامه على مساعدة زوجته للزواج من عشيقها بعد 6 ايام فقط من زواجهما ، في إحدى قرى ولاية أوديشا الهندية.

ووفقاً لموقع “أوديتي سنترال” الأمريكي، قرر رجل هندي يدعى

وتعود الواقعة عندما تزوج باسوديب تابو من فتاة بإحدى القرى المجاورة لقريته في إطار اتفاقية بين عائلتي الزوجين ، حيث لم يتم توثيق أي أوراق خاصة بالزواج وتم إقامة زفاف وفقاً للتقاليد الريفية ، وإشهاد أهل القرية عليه .

وبعد 6 ايام من الزواد قدم 3 رجال من قرية العروس لزيارة العروسين ، وبعد وقت قصير من زيارة الرجال الثلاثة لمنزل العروسين غادر اثنان من الثلاثة وتبقى شخص واحد منهم داخل المنزل برفقة العروس، وعند استفسار أهالي القرية عن قرابة هذا الشخص للعروس تبين أنه ابن عمها، الأمر الذي أساءهم؛ ما دفعهم إلى مهاجمة المنزل والاعتداء على ابن عم العروس.

وبعد تجمع أهالي القرية للاعتداء على عشيقها، خرجت العروس إلى الجموع واعترفت بحبها لابن عمها ورفض أهلها زواجها منه وإجبارهم لها على الزواج من تابو رغم رفضها له، فلم يكن أمامها خيار سوى الاستمرار في علاقتها مع عشيقها سرًا.