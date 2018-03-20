غياب ثنائي دفاع البرتغال في مواجهة مصر الودية

طلال الغامدي(صدى):

تشهد مواجهة منتخب مصر والبرتغال الودية، غياب الثنائي فابيو كورينتراو لاعب سبورتنج لشبونة وربين دياز مدافع بنفيكا؛ إثر تعرضهما للإصابة في المعسكر.

واستدعى مدرب المنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس الثنائي الدفاعي لويس نيتو وماريو روي؛ لمواجهة مصر وديًا.

ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر والبرتغال وديًا مصر يوم 23 مارس الجاري في سويسرا؛ في إطار استعداد المنتخب المصري لمونديال 2018 في روسيا.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة الأخضر والتي تشمل كل من روسيا والأوروغواي.