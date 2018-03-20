قوات الاحتلال تستهدف المزارعين الفلسطينيين في عدة مناطق في قطاع غزة

القدس المحتلة(صدى):

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، بنيران أسلحتها الرشاشة المزارعين في عدة مناطق في قطاع غزة ،تزامنا مع تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع في أجواء شرق القطاع.

وأفادت مصادر محلية و شهود عيان في القطاع، أن جنود الاحتلال فتحوا النار صوب المزارعين في منطقة السناطي في بلدة عبسان شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن إصابات، واضطر المزارعون إلى ترك مزارعهم، حفاظًا على أرواحهم.

كما توغلت جرافات الاحتلال شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، ونفذت عمليات تجريف محدودة في المكان، في وقت توغلت جرافات أخرى شرق بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع، ونفذت هي الأخرى عمليات تجريف في المكان.