وفاة طفل في ظروف غامضة داخل ” ثلاجة فريزر ” في جازان

تركي السالم(صدى):

تحقق الجهات الأمنية في محافظة العارضة شرق منطقة جازان في حادثة وفاة طفل 9 سنوات بعد العثور عليه متوفي داخل ثلاجة فريزر متعطلة.

وأوضحت مصادر في ملابسات الحادثة أن الطفل يدرس في المرحلة الابتدائية ويقيم مع والده المعاق بعد انفصال والدته، وخرج من المنزل كعادته يوم الأحد الماضي للعب مع الأطفال، إلا أنه تأخر عن العودة، فقلق عليه والده وطلب من أقاربه البحث عنه.

وأضافت بعد وقت كبير من عمليات البحث عثروا عليه مساء أمس الاثنين متوفى، واستدلوا عليه بعد انبعاث رائحة غير طبيعية من داخل ثلاجة فريزر متعطلة موجودة بمطبخ المنزل الذي يؤويه هو ووالده المعاق.

وعلى إثر ذلك باشرت الشرطة والأدلة الجنائية، الموقع واتخذت الإجراءات اللازمة، ونقلت جثمان الطفل وأودعته في ثلاجة الموتى بالمستشفى العام، تمهيدًا لعرضه على الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، استكمالًا لمجريات التحقيق.