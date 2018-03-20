تعرف على الدول الأفضل والأسوأ بالعالم

عواصم متنوعة(صدى):

تربعت العاصمة النمساوية فيينا على عرش الجمال، وذلك بتقدمها كأفضل مدينة للمعيشة في العالم، بينما أتت العاصمة العراقية بغداد الأسوأ في المسح السنوي الذي أجرته مؤسسة ” ميرسر ” العالمية للاستشارات.

حيث ساعد هذا المسح، الذي أجرته الشركة على 231 مدينة، الشركات والمؤسسات على تحديد بدلات التعويض وبدلات صعوبة العيش للعاملين الدوليين.

واشتملت المعايير على الاستقرار السياسي والرعاية الصحية والتعليم والجريمة والاستجمام والنقل.

مع العلم أن هناك 8 دول أوروبية في قائمة المدن العشر الأفضل، حيث توجد 3 مدن ألمانية و3 مدن سويسرية في حين توجد مدينة نيوزيلندية وأخرى كندية ومدينة أسترالية.

وتصدرت فيينا التي يسكنها 1.8 مليون نسمة القائمة للعام التاسع على التوالي، وذلك بفضل تمتعها ببيئة ثقافية مفعمة بالحيوية إلى جانب شبكة شاملة للرعاية الصحية وأسعار مناسبة للسكن.

كما جاءت زيوريخ في المركز الثاني، في حين تشاركت أوكلاند بنيوزيلندا وميونخ بألمانيا في المركز الثالث، وحلت فانكوفر في المركز الخامس، لتصبح أفضل مدينة في أمريكا الشمالية.

وجاءت سنغافورة في المرتبة 25، وتراجعت لندن مركزًا واحدًا إلى المركز 41 في المقارنة السنوية، وأتت بغداد في آخر القائمة للعام العاشر على التوالي.