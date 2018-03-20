400 طنا مبيدات خطيرة وسموم تدخل اليمن خلال 3 سنوات بغطاء حوثي

فهمي محمد(صدى):

كشف تقرير برلماني، نشره أحمد سيف حاشد المقرب من مليشيا الحوثي الإرهابية، أن 429 طناً من المبيدات الزراعية الخطيرة والمحظورة دخلت إلي اليمن خلال الثلاثة سنوات الماضية.

وأكد التقرير، أن تهريب المبيدات تقف ورائها شخصيات قيادية حوثية إلى البلاد، موضحاً أن مؤسسة دغسان المملكون للحوثي دغسان أحمد دغسان تستأثر على سوق المبيدات الزراعية المحظورة والخطرة.

وأشار إلى أنه في أعوام 2015، و2016، و2017 تم ضبط ما يزيد عن 251 طناً باسم المؤسسة يليها 115 طناً لقيادي آخر يدعى صالح عجلان، مؤكداً استمرار تهريب السموم والكوارث المحتملة دون اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي شخص منهم.

وأوضح التقرير، أن مخازن وزارة الزراعة لا تستطيع استيعاب كل هذه الكمية من الميدات والسموم؛ لذلك تم تحريزها وإيداعها في مخازن التجار المستوردين والمهربين للمبيدات، الأمر الذي يثير الشكوك حولتلك الإجراءات.