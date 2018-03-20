تصفية تدعو المساهمين في ” شرق الخياطية ” بإكمال الدفع خلال 30 يوم

علي القحطاني(صدى):

أهابت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، اليوم الثلاثاء، بجميع المشترين والمساهمين في مساهمة شرق الخياطية، بإكمال الدفع خلال 30 يومًا من تاريخ اليوم لاستكمال الإفراغ لهم.

ودعت اللجنة في إعلانها النهائي على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، المساهمية والمشترين في المساهمة العائدة لـ ” احمد بن حسن المرهون/ سنيد بن عبدالرحمن السنيد ” ، لزيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني لتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة .

وأضافت أنه يتم التوجه إلى أي فرع من فروع البنك العربي الوطني برفقة رقم الحساب البنكي الآيبان وأصول العقود وإثبات الهوية، خلال الفترة المحددة أعلاه.