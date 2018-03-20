طبقي قناع الفراولة لعلاج المسام الواسعة

أماني الغامدي(صدى):

تمتاز الفراولة بفوائد عديدة خاصة بالبشرة، بسبب موادّها الغنية بالفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة التي تمنع تلف خلايا الجسم.

كما تحتوي على نسبة عالية جدًّا من الفيتامين C والأحماض الطبيعية التي تبطئ ظهور علامات التقدم في السن، وتخفف من مظهر البقع الداكنة، وتشجع إنتاج الكولاجين الذي يزيد البشرة شبابًا.

كذلك تُعتبر الفراولة من أفضل العلاجات الطبيعية لمن تعاني البشرة الدهنية والمسام الواسعة، إذ إنها تحتوي على حمض الساليسيليك salicylic acid الذي ساعد على توازن إنتاج الزيوت وتنظيف المسام من الأعماق.

ولتحضير القناع تحتاجين إلى :

– 3 حبات من الفراولة الطازجة

– ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

– ملعقة صغيرة من عصير الليمون

اِهرسي الفراولة جيدًا ثم أضيفي العسل وعصير الليمون، ثمّ ضعي القناع على وجهكِ بالكامل أو فقط على المناطق التي تعانين فيها المسام الواسعة والبشرة الدهنية. اُتركي القناع لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.