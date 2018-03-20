الإطاحة بوافدين اعتدوا على مقيم باكستاني تحت تهديد السلاح بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في تمام الساعة الربعة من صباح يوم الأحد الموافق 16/6/1439هـ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مقيم باكستاني الجنسية عن قيام جناة يستقلون مركبة نوع هونداي لا يعرف رقم لوحتها باصطحابه معهم بعد أن أوهموه بحاجتهم لبعض الإصلاحات في منزلهم , ثم قاموا بالاعتداء عليه وتهديده بسلاح ابيض ( سكين ) وسلب ما بحوزته من أموال ومتعلقات شخصية وارتكبوا الفرار لجهة غير معلومة.

واستمراراً للجهود الأمنية الرامية لتحقيق أعلى درجات الأمن لصيانة الأرواح وحماية الممتلكات فقد قامت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالعمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة و زرع المصادر السرية في الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة , و وفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط أربعة أشخاص بتلك الحادثة , وأسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى – من القبض عليهم (باكستانيين وبنجلاديشي وسوري / تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ) وبعرضهم على المجني عليه استطاع التعرف عليهم في الحال .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء ، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراره .

جرى ايقافهم بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.