بوينج تعلن عن افتتاح أول مكتب دائم لها بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أعلن مسئول في شركة بوينج اليوم الثلاثاء، بأن شركة صناعة الطائرات الأمريكية تعتزم فتح أول مكتب لها في الكويت هذا العام.

وكان تيموثي كيتينج نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الحكومية بالشركة يتحدث خلال جلسة بملتقى الكويت للاستثمار.

وتعمل الخطوط الجوية الكويتية منذ نحو 5 سنوات على تحديث أسطول طائراتها، وفي نوفمبر الماضي، أعلنت ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات ممارسة خيارات لشراء 20 طائرة بوينج 737 ماكس في طلبية تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار المعلنة.