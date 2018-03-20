شاب يحاول طعن شقيقه فقتل والدهما بالخطأ

المنامة(صدى):

حاول شاب بحريني يبلغ من العمر 31 عامًا طعن شقيقه بسكين تحت تأثير مادة ” ستوب ” التي أدمن عليها منذ 5 سنوات، عقب شجار نشب بينهما أدى إلى طعن والدهما بالخطأ.

وأكد المتهم أنه لم يقصد قتل والده؛ حيث أنه في يوم الحادثة خرج من غرفته ليجد والده يلومه على تعاطيه، ووجه له ألفاظًا غير مقبولة، بينما وقف خلفه شقيقه محاولًا استفزازه بالتبسم وإخراج لسانه.

وأضاف الشاب المتهم أنه فقد حينها السيطرة على نفسه فدفع والده، ليتدخل شقيقه للدفاع عن الأب، بينما توجه هو للمطبخ محضرًا علبة فلفل ألقاها على والده الذي تفاداها؛ فعاد إلى المطبخ حاملًا سكينتين صغيرتين، مهددًا أخيه بهما فاعترضه والدهما الذي فوجئ بطعنه في صدره وأخرى في ظهره.

وأوضحت شقيقة المتهم أنها قامت بإبلاغ الشرطة على الفور، كما طلبت الإسعاف لوالدها لنقله إلى لمستشفى، لكنه فارق الحياة، حيث أن الطعنات نفذت إلى الرئة وتسببت بنزيف أدى إلى الوفاة.