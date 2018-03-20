بالفيديو .. تامر حسني يخضع لرجيم قاسي بسبب ” البدلة “

نورة الشهري(صدى):

صرح الفنان المصري تامر حسني، بأنه فقد نحو 13 كيلو من وزنه؛ وذلك من أجل فيلمه الجديد ” البدلة ” ، ومن أجل الشخصية التي يجسدها أطلق شاربه بدون اللحية التي تعود عليها جمهوره في مصر والوطن العربي.

وأضاف تامر، خلال لقائه ببرنامج ” مصر النهارده ” ، على التليفزيون المصري، مع الإعلامي خيرى رمضان، أن أمنيته أن يتجمع الفنانون في مشروع قومي لدعم مصر، كما أشار إلى أن لديه أمل كبير فى المنتخب المصري في كأس العالم.

وأشار تامر حسنى، إلى أنه كان يلعب كرة قدم ” خط وسط ” ، موضحًا أنه كان يلعب في نادي الزمالك 7 سنوات، وقضى عامين في النادى الأهلي.

كما قال تامر : ” الناديين استغنوا عن خدماتي، وأنا بشجع منتخب مصر “.