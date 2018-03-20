رئيس الفيحاء عن تلقي ” فيرنانديز ” عروض: اللي جابه يجيب غيره

نواف السالم(صدى):

كشف سعود الشلهوب، رئيس نادي الفيحاء، حقيقة تلقي لاعبه التشيلي روني فيرنانديز عروض من جانب الاتحاد والنصر.

وأكد الشلهوب على أنه لا صحة لتلك الأنباء؛ حيث لم يتم تقديم أي عرض من جانب النصر أو الاتحاد لضم المهاجم التشيلي.

وفي السياق ذاتع أوضح أنه في حالة وجود عروض جدية فأن الفيحاء لا يمانع، قائلًا: ” اللي جاب روني يجيب غيره “.

وأضاف : ” قرار زيادة اللاعبين الأجانب أرهقنا مالياً، لكنه قلص الفوارق بين الأندية، فحسب محترفينك سيكون وضعك في الدوري كون أكثر من نصف التشكيلة أجانب “.