الظاهري: إيران تتفاخر بإرهابها.. ومعاقبتها ستدخل حيز النطاق الفعلي قريبا

طهران(صدى):

أكد المحلل السياسي اللواء شامي الظاهري، اليوم الثلاثاء، أن مكافحة الإرهاب هي الملف الأبرز على اجندة مباحثات سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لواشنطن.

وأوضح ” الظاهري ” ان معاقبة إيران ستتجاوز نطاق التصريحات إلى الواقع الفعلي خلال المرحلة المقبلة، حيث إن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة لا تحتاج إلى براهين.

وأضاف أنها تطبيق الاتفاق النووي بالـ ” الكلام ” فقط دون وقف دعمها للإرهاب وانتاج الصواريخ، كما تواصل تهديدها للمنطقة والتدخل في شؤون دولها.

كما أشار إلى أن المسؤولون الإيرانيون ونخبتها السياسية يتفاخرون بسيطرتهم على عواصم عربية، حيث تفاخر الجنرال جعفري بأن الحرس الثوري الإيراني تولى تدريب 200 ألف شخص للقتال في دول منطقة الشرق الأوسط.