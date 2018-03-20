” الجنايات الكويتية ” توقف تنفيذ الحكم على مسرب رسالة وزير النفط

خالد الظفيري(صدى):

كشفت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الجنايات بالكويت قضت بإيقاف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر منها بالسجن 3 سنوات للمغرد المتهم بتسريب رسالة بين وزير النفط الكويتي السابق ونظيره السعودي السابق عبر ” تويتر “.

كما قضت في جلستها التي عقدت اليوم الثلاثاء بإخلاء سبيل المتهم وحددت جلسة 30 أبريل القادم للاستماع إلى المرافعة، وإصدار حكماً نهائي.

وكانت الجهات المعنية في الكويت قد فتحت تحقيقاً قبل نحو 3 أعوام للتحقيق في تسريب المراسلات المتبادلة بين وزير النفط الكويتي الدكتور علي العمير مع نظيره السعودي المهندس علي النعيمي في ذلك الوقت، الذي يحمل فيه المملكة الخسائر المالية التي تتعرض لها الكويت جراء إغلاق حقل الخفجي.