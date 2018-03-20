الإهمال يتسبب في سقوط فتاتين بملهى للألعاب

سعيد العجل(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، حالات سقوط فتاتين في أحد ملاهي الألعاب شرق العاصمة الرياض، مشيرة إلى إصابة فتاتين حتى الآن.

وأشارت مصادر في تصريحات خاصة لصحيفة ” صدى ” ، إلى أنه من المرجح أن يكن فتاتين من طالبات المدارس.

يشار إلى أنه كان قد سقط طالب من إحدى الألعاب قبل عدة سنوات، ما أدى إلى وفاته.

يذكر أن أحد أسواق العاصمة الشهيرة شهدت حالة مماثلة عندما أدى تعطل أحد الألعاب إلى إصابات عده لفتيات قبل أكثر من ثلاث سنوات.