بالصور.. إزالة تعديات بمساحة 40 ألف متر بوادي النقمي

نايف السالم(صدى):

أزالت الفرق الرقابية ببلدية أحد، بالتعاون مع الجهات الأمنية، عدد من التعديات، وهي عبارة عن عقوم ترابية، ومزروعات بمساحة 40.000 متر تقريبًا، بوادي ” النقمي ” .

كما أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنها أزالت عدد من حضائر الإبل والأغنام، خلف حراج المواشي.

كما ضبت بلدية قباء، التابعة لأمانة المدينة المنورة، عدد من المنشآت الصحية، نتج عنها ضبط عمال بدون شهادات صحية، وإتلاف 84 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة، للاستهلاك الآدامي، بالإضافة لتدني مستوى النظافة للعمال والمنشآة.