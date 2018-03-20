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  3. بالصور.. مصرع وإصابة 28 شخصا في حادث تصادم مروع بمكة
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. مصرع وإصابة 28 شخصا في حادث تصادم مروع بمكة

بالصور.. مصرع وإصابة 28 شخصا في حادث تصادم مروع بمكة

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعه ٩:٦ من صباح اليوم الثلاثاء بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم حافلة نقل ركاب في القوبعيه من الزيمة في اتجاه الجموم وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه 8 فرق إسعافيه 2 فرقة تدخل متقدم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 2 حالة وفاة و22 إصابه متفاوتة الخطوره تم تقديم الخدمة الإسعافات للمصابين .

وقد نقلت 18 إصابة عن طريق إسعافات هيئة الهلال الأحمر إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفي الملك عبد العزيز بالزاهر ومستشفى الملك فيصل ومستشفى حراء العام كما نقلت 4 إصابات من قبل إسعافات وزارة الصحة.


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