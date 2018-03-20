بالصور.. مصرع وإصابة 28 شخصا في حادث تصادم مروع بمكة

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعه ٩:٦ من صباح اليوم الثلاثاء بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم حافلة نقل ركاب في القوبعيه من الزيمة في اتجاه الجموم وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه 8 فرق إسعافيه 2 فرقة تدخل متقدم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 2 حالة وفاة و22 إصابه متفاوتة الخطوره تم تقديم الخدمة الإسعافات للمصابين .

وقد نقلت 18 إصابة عن طريق إسعافات هيئة الهلال الأحمر إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفي الملك عبد العزيز بالزاهر ومستشفى الملك فيصل ومستشفى حراء العام كما نقلت 4 إصابات من قبل إسعافات وزارة الصحة.