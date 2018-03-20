بعد طرد ” موسكو ” لهم.. مغادرة الدبلوماسيين البريطانيين روسيا قبل نهاية الأسبوع

موسكو(صدى):

صرحت السفارة البريطانية، في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن 23 دبلوماسيًا بريطانيًا، سيغادرون روسيا، قبل نهاية الأسبوع؛ نزولًا عند طلب من وزارة الخارجية الروسية.

يجدر الإشارة إلى أن بعض الدبلوماسيين المطرودين، أعربوا عن رغبتهم بالسفر قبل حلول الموعد المحدد.

من الجدير بالذكر أن عملية طرد الدبلوماسيين المتبادلة، جاءت على خلفية تعرض العميل البريطاني، وضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال، وابنته ” يوليا ” ؛ لمحاولة تسميم بغاز ” نوفيتشوك ” المشل للأعصاب مؤخرًا في بريطانيا.

يُذكر أن ” موسكو ” قامت بطرد 32 دبلوماسيًا بريطانيًا، ومنحتهم مهلة أسبوع للمغادرة، كما سحبت موافقتها على فتح قنصلية بريطانية في مدينة ” سان بطرسبورج ” الروسية، ووقف النشاط الثقافي البريطاني بروسيا.