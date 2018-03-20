جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود عن وجود عددًا من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بها، للنساء والرجال، وذلك في العديد من التخصصات.

وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: ” أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، ومعيد ” ، وذلك لشغلها بكوادر وطنية مؤهلة؛ للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.

وأشارت جامعة الملك سعود، إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 8 /7 /1439هـ وينتهي بدوام يوم الخميس 19 /7 /1439هـ، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة هنا