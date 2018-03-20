جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين
كشفت جامعة الملك سعود عن وجود عددًا من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بها، للنساء والرجال، وذلك في العديد من التخصصات.
وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: ” أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، ومعيد ” ، وذلك لشغلها بكوادر وطنية مؤهلة؛ للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.
وأشارت جامعة الملك سعود، إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 8 /7 /1439هـ وينتهي بدوام يوم الخميس 19 /7 /1439هـ، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة هنا
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