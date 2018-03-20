جامعة الإمام تفجر مفاجأة بشأن حادثة الدهس أمامها

عادل الحربي(صدى):

كشف أحمد الركبان، المتحدث الرسمي باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن هوية المصابة في حادثة الدهس التي حدثت أمام الجامعة، الأحد الماضي.

وأوضح ” الركبان ” أن المصابة هي مواطنة تبلغ من العمر 54 عامًا كانت تريد الذهاب للسوق في الجهة المقابلة للجامعة بطريق عثمان بن عفان، ولكن سائقها أنزلها في الطريق الخاطئ؛ مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأشار المتحدث باسم الجامعة، إلى أنهم اعتقدوا في بداية الأمر أن المصابة طالبة من الجامعة، ولكن بعد زيارة وكيل الجامعة الدكتورة حنان العريني وعدد من مسؤولات للمصابة في المستشفى، صباح اليوم الإثنين، اتضح أنها ليست من منسوبات الجامعة.

ومن الجدير بالذكر، إنه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحادث الدهس الذي تعرضت له السيدة أمام جامعة الإمام، الأحد الماضي، والتي تعرضت لعدة كسور تحتاج إلى مواصلة العلاج، بينما ناشد الجميع بإنشاء جسر مشاة أمام الجامعة.

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