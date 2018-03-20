بالفيديو.. ولي العهد يسير على خطى المؤسس والمشهد يتكرر بعد 73 عاما

واشنطن(صدى):

تسير قيادة المملكة على مر العصور نحو هدف واضح ومخطط للارتقاء بشعبها وإثبات مكانتها وقوتها وسط العالم أجمع، كقوة عربية وإسلامية لها مكانتها الخاصة.

وتؤكد زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا وقوف المملكة أمام كافة دول العالم بشموخ وقوة دايمًا، وتُحيي هذه الزيارة في نفوس الشعب لقاء المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي أرسى خلالها أُسس العلاقة العميقة والممتدة بين المملكة والولايات المتحدة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر للقاء الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، على متن طراد حربي في قناة السويس عام 1945م، في أول مرة يغادر فيها الملك المؤسس المملكة، رابطين بين هذا اللقاء وزيارة ولي العهد اليوم إلى أمريكا.

يُذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، التي من المقرر أن تشهد عدة لقاءات وتوقيع اتفاقيات مهمة، تعزز العلاقات التاريخية بين البلدين.

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