مسؤول حوثي يقتل ضابط في أقل من ثانية بسبب الإتاوات

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر يمنية، أن مسؤولاً حوثياً قتل ضابط في قوات الأمن الخاصة الموالية لمليشيا الحوثي الإرهابية؛ لعدم فرضه إتاوة على السيارات بإحدى نقاط التفتيش قرب مطار صنعاء.

وسمح الضابط التابع للمليشيا الإرهابية، فواز الريمي، للسيارات بالمرور بعد تفتيشها دون أخذ أموال من أصحابها كما طلب المسؤول الحوثي، ما جعل الأخير يطلق الرصاص عليه.

يشار إلى مليشيا الحوثي الإرهابية تفرض إتاوات غير مشروعة على السكان في مناطق سيطرتهم، وتكون مصر هذه الأموال إلى القيادات الحوثية.

وفي سياق آخر، نجح الجيش اليمني في إحباط هجومين منفصلين للمليشيا الإرهابية على منطقتي عنس وقهبان بجبهة الاشروح غرب محافظة تعز.

كما تمكن الجيش اليمني من صد هجوما آخر للمليشيا على جبل جردان ومواقع أخرى بمقبنة، والتي نتج عنها سقوط أكثر من 10 من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.