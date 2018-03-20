رجل يثير مواقع التواصل بعد فوزه بـ 457 مليون دولار في لعبة حظ
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فى الساعات القليلة الماضية، بقصة رجل محظوظ، فاز بجائزة سحب الـ Powerball الضخمة، التى بلغت قيمتها 457 مليون دولار أمريكي.
ولن يضطر الفائز بجائزة ” اللوتو ” في ” بنسلفانيا الأمريكية ” لتقاسم الجائزة مع أحد، كما جرى المعتاد فى تاريخ اللعبة، حيث كان قد اختار مجموعة من الأرقام هي: 22-57-59-60-66، والتى جعلته يربح المبلغ الضخم.
والجدير بالذكر أن أعلى جائزة تم تقديمها في تاريخ اللعبة كانت 1.6 مليار دولار أمريكي، وقسمت وقتها على 3 أشخاص بالتّساوي، والتى يتم السحب عليها فى 44 ولاية أمريكية.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 1 ساعة
القمار حرام
كفانا الله شرة