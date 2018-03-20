رجل يثير مواقع التواصل بعد فوزه بـ 457 مليون دولار في لعبة حظ

واشنطن(صدى):

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فى الساعات القليلة الماضية، بقصة رجل محظوظ، فاز بجائزة سحب الـ Powerball الضخمة، التى بلغت قيمتها 457 مليون دولار أمريكي.

ولن يضطر الفائز بجائزة ” اللوتو ” في ” بنسلفانيا الأمريكية ” لتقاسم الجائزة مع أحد، كما جرى المعتاد فى تاريخ اللعبة، حيث كان قد اختار مجموعة من الأرقام هي: 22-57-59-60-66، والتى جعلته يربح المبلغ الضخم.

والجدير بالذكر أن أعلى جائزة تم تقديمها في تاريخ اللعبة كانت 1.6 مليار دولار أمريكي، وقسمت وقتها على 3 أشخاص بالتّساوي، والتى يتم السحب عليها فى 44 ولاية أمريكية.