في اليوم العالمي للسعادة .. المملكة تتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر

عادل الحربي(صدى):

يوافق اليوم الـ20 من مارس من كل عام، اليوم العالمي للسعادة، و الذي يحتفل به العالم والذي أطلقته الأمم المتحدة كيوم يجمع العالم للاحتفال، حيث يحتفل به 193 دولة، ودولتين غير أعضاء في الأمم المتحدة.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة، رصدت ” صدى ” هاشتاج بنفس الاسم ضمن قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، فى المملكة ، تلاه ظهورا فى قائمة الأكثر تداولاً مصر.

حيث تم الاحتفال بأول يوم عالمي للسعادة في 20 مارس عام 2011، وكان صاحب فكرته هو جايمي إيلين، وهو مستشار خاص في هيئة الأمم المتحدة.

وطرح جايمي إيلين فكرة إنشاء يوم جديد للاحتفال بالسعادة، للمرة الأولى، أمام كبار مسئولي الأمم المتحدة، والتي نالت دعمًا من جانب الأمين العام السابق للأمم المتحدة بن كي مون.

واختار جايمي إيلين 20 مارس تحديدا كموعد الاحتفال باليوم العالمي للسعادة، لأنه يتزامن مع ما يعرف بـ ” الاعتدال الشمسي ” ، وهو الوقت الذي تعبر فيه الشمس خط الاستواء.

وتحدث هذه الظاهرة مرتين كل عام، في حوالي 20 مارس و23 سبتمبر، وكلمة ” الاعتدال ” باللغة اللاتينية تعني ” ليلة متساوية “.