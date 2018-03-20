الصدفة تقود مواطن لاكتشاف أن زوجته متزوجة من آخر

عادل الحربي(صدى):

تنظر محكمة مغربية دعوى قضائية رفعها مواطن سعودي ضد زوجته المغربية، بعدما أكتشف أنها متزوجة من شخص أخر رغم أنها لا تزال في عصمته.

وأوضحت وسائل إعلام مغربية في تفاصيل الواقعة أن الفتاة المغربية استغلت غياب زوجها السعودي الذي يتردد عليها بين فترة وأخرى وقامت بتزوير وثائق رسمية للزواج من أخر، وهو ما اكتشفه الزوج عند مراجعته إحدى الجهات الحكومية لاستخراج بعض الأوراق.

وأضافت أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الفتاة المتورطة في الواقعة وثبت في التحريات الأولية أن لديها عقدي زواج أحدهما مع سعودي صادر عن قضاء الأسرة بالرباط والثاني مسجل بالدار البيضاء.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية الأسبوع الماضي، وسط طرح العديد من التساؤلات عن ضعف الرقابة واكتشاف مثل هذه الأمور، خاصة أن هناك واقعة مشابهة حدثت قبل عامين لمواطن خليجي والمعروفة إعلامياً بـ ” مشعوذة درب السلطان “