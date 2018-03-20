بالصور.. آل مفرح يلتقي مدير تعليم مكة ويزور عددا من الإدارات التعليمية

سعيد العجل(صدى):

التقى مدير عام تعليم الكبار بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح بمدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي صباح اليوم الثلاثاء الموافق: 3/ 7/ 1439هـ بمكتب المدير العام بالعزيزية. وتناول اللقاء الحديث عن فعاليات ملتقى تعليم الكبار الذي سينطلق في تمام الثامنة من صباح غدٍ الأربعاء الموافق: 4/ 7/ 1439هـ بقاعة الجوهرة بفندق ” هوليدي إن ” بالعزيزية، والذي تستضيفه إدارة تعليم مكة تحت عنوان:” التعليم المستمر استدامة مدى الحياة ” في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

كما قام مدير عام تعليم الكبار بالوزارة آل مفرح بعدد من الزيارات الإشرافية لعدد من الإدارات التعليمية، وعدد من مدارس تعليم الكبار الليلية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

حيث زار يوم أمس الإثنين الموافق: 2/ 7/ 1439هـ إدارة تعليم الكبار التقى خلالها بمدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة الأستاذ فهد بن مزيد الشلوي ومشرفي تعليم الكبار خالد الحارثي ونبيل بخاري، بعد ذلك قام بزيارة لمكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة المكرمة – برفقة مدير تعليم الكبار بتعليم مكة – التقى خلالها بمدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، وتمت خلال الزيارة مناقشة مقترح لإعادة هيكلة تعليم الكبار في القطاع الخاص، وتقديم مبادرة تطويرية لمناقشتها من قبل مكتب التعليم الأهلي بمكة، كما تمت مناقشة مبادرة تفعيل الدورات التدريبية للكبار من خلال إدارة المعاهد والمراكز بالتعليم الأهلي وعقد شراكات مع نوادي الحي المتعلم التي تشرف عليها إدارة تعليم الكبار.

كما قام آل مفرح بزيارة لمدرسة عبد الله بن أنيس المتوسطة الليلية؛ اطلع خلالها على السجلات المنظمة للعمل بالمدرسة؛ وأثنى على ما شاهده من جهود منظمة، وعمل متقن يطبق بالمدارس الليلية بتعليم مكة، كما زار مجمع النشاط الرياضي لمدارس تعليم الكبار؛ صافح خلالها اللاعبين وألقى كلمة تحفيزية لهم، وسيقوم الدكتور آل مفرح بزيارات أخرى لعدد من المدارس الليلية بتعليم مكة مساء اليوم الثلاثاء.