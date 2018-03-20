بعد هتافات ” سأصبح مسلما بسببه ” .. محمد صلاح يأثر قلوب الجميع

طلال الغامدي(صدى):

أصبح اللاعب المصري محمد صلاح معشوق جماهير ليفربول الأول، وهو ما يدفعهم دائمًا للتعبير عن حبهم الشديد له مع كل مبارة يتألق أو يحرز أهداف فيها ويمنح فريقة الانتصار.

والدليل على ذلك الكثير من المواقف والشعارات والأغاني التي تحمل اسمه، وإليكم أشهر مواقف لحب جماهير ليفربول لصلاح.

أغاني .. في حب مو:

أطلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي أغنية جديدة للنجم المصري محمد صلاح، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع ” الريدز ” ، منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو “حوافز “.

سأصبح مسلمًا بسببه:

وهذا كان الأغرب، وهو هتاف مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي لنجمهم المصري محمد صلاح، وغنوا له مردِّدين أهازيج، تؤكد أنهم سيعتنقون الإسلام في حال ” استمر في تسجيل الأهداف ” لـ ” الريدز ” .

كما تداولت مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية مقطعًا مصورًا، لمشجعين النادي الإنجليزي يغنوا: ” محمد صلاح إذا كان جيدًا بالنسبة لك، فهو جيد بالنسبة لي. إذا أحرز أهدافًا أخرى، فسأصبح مسلمًا قريبًا “.

محمد صلاح في الهالويين:

احتفل أحد الأطفال من مشجعي ليفربول الإنجليزي بالهالووين بمحاولة تقليد مظهر محمد صلاح، جناح الريدز ومنتخب مصر.

حيث ظهر الطفل مرتديًا قميص محمد صلاح مع تعديل مظهر وجهه وهو ما يعكس مكانة الجناح المصري في قلوب جماهير ليفربول.

وجبات مجانية بسبب صلاح:

قرر مطعم يقع في مدينة ليفربول يديره شاب من أصول مصرية تقديم وجبات فلافل بشكل مجاني في اليوم الذي يحرز فيه هداف ” الريدز ” محمد صلاح هدفا أو أكثر.

وقال مالك المطعم : ” أن طعام (مو) المفضل هو شطيرة (سندويشة) الطعمية الحمصية، وهي أكلة مصرية صحية، من الآن وحتى نهاية الموسم الحالي سوف نقدم وجبات فلافل مجانا لزبائن المطعم في كل مرة يهز فيها صلاح الشباك.