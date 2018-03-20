نفوق آخر ذكر في العالم من وحيد القرن الأبيض الشمالي

نيروبي(صدى):

كشفت محمية ” أو.آي. بيجيتا ” الكينية، أمس الإثنين، عن نفوق آخر ذكر من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي في العالم والذي يبلغ من العمر 45 عامًا ويدعى ” سودان ” ، بينما لم يتبق فقط سوى أنثتان منه.

وأوضحت المحمية أنها تولت قتله رأفة بحاله بعد تدهور حالته الصحية، وذلك بالتعاون مع مسؤولي الحياة البرية والجهات التي كانت معنية برعايته.

ومن الجدير بالذكر، إنه كان يعاني من عدة أمراض بسبب كبر سنه؛ والتي أدت إلى إصابته بجروح جلدية كثيرة، منها إصابة خطيرة في ساقه اليمنى أدت إلى أنه رقد في حظيرته لا يستطيع الحركة.