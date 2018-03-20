بالفيديو.. ماكينة تنتقم من عمالها .. ومغردون: ” للصبر حدود “

متابعات(صدى):

في واقعة طريفة من نوعها.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو، تظهر به ماكينة تطيح بالعمال من مستخدميها، لتسقطهم جميعًا على الأرض، وذلك بعد أن أفلتت من يد أحدهم، الذي لم يستطع إيقافها.

وقال نشطاء مواقع التواصل حول الفيديو: ” سبحان الله… ماكينة تفقد صبرها و تنفجر أعصابها فتنتقم من العمال الذين يكرفونها ليل نهار ” ، فيما حاز المقطع على إعجاب العديد من رواد موقع ” تويتر ” ، الذين انهالوا على الفيديو بالتعليقات.

حيث علق أحدهم على المقطع قائلًا: ” سكنهم بمساكنهم ” ، فيما غرد آخر: ” للصبر حدود ” .