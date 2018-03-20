السجن 80 يوما لرجل بسبب سيجارة

برلين(صدى):

تسببت ” سيجارة ” في إلقاء صاحبها الألمانى بالسجن لمدة 80 يومًا، وتعود التفاصيل عندما أشعل الرجل البالغ من العمر 46 عامًا سيجارة داخل محطة القطار الرئيسية في مدينة هامبورج.

وهذا الأمر هو الذي دفع الشرطة لتوقيفه؛ بسبب حظر التدخين في هذا المكان، و بعد اعتقاله تبين أن هناك أمر اعتقال صادر بحق الرجل منذ فبراير الماضي، لاتهامه بتوجيه الإهانة لأحد الأشخاص.

بالإضافة إلى عدم سداد غرامة مالية بقيمة 2400 يورو، ومن ثم سيتعين عليه قضاء 80 يومًا في السجن.