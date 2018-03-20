” هدف ” يتحمل 80% من تكلفة حضانة الأطفال

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أبا الخيل، عن تقدم حوالي 10816 مواطنة على برنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرة ” .

وأوضح ” أبا الخيل ” أن ” هدف ” يتحمل 80% من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى، وهو ما يعادل 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، وذلك بحد أقصى طفلان للمرأة العاملة.

وأكد خالد أبا الخيل، أن: ” برنامج ” قرة ” يعزز الاستقرار الوظيفي للمواطنات العاملات في منشآت القطاع الخاص، ويغطي معظم مناطق المملكة، وهو ما يسهم في تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل. ”

وأضاف ” أبا الخيل ” : ” فضلًا عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال، وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز، واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية. ”