أمير الشمالية: الخدمات البلدية تهم القيادة لأهميتها في تنمية القطاعات الاقتصادية

سعيد العجل(صدى):

‏‎التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بمدينة عرعر، مساء أمس القضاة ومشايخ القبائل ومنسوبي أمانة المنطقة والبلديات الفرعية في المحافظات وعدد من الإعلاميين وأهالي المنطقة .

وفي بداية اللقاء الذي خصص لمناقشة الخدمات البلدية في المنطقة – رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، مؤكدا أن أعمال ومشاريع وأدوار القطاع البلدي تشكل النسبة الأعلى من مجموع الأعمال في مختلف المناطق وأيضا القطاع البلدي جزء من برنامج التحول الوطني والمنبثق من رؤية المملكة 2030 ، الهادف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة والمجتمع المحلي على حد سواء.

وشدد سموه على تقديم الخدمات البلدية للمواطنين بالشكل اللائق خاصة وأن تكامل الخدمات البلدية يشكل البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المحافظة، ونسعى جميعاً لتنميتهم وتمكينهم لأسباب العيش الكريم وتحقيق طموحاتهم .

ونوه سموه بما يحظى به قطاع البلديات من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – سعياً لخدمة المواطن في أنحاء المملكة، كونه محور التنمية الأساسي وشريك في نهوض المدن وتحضرها ،

مشيرا سموه إلى حجم الدعم الحكومي للقطاع البلدي في المنطقة إذ وصلت المشروعات لـ 119 مشروعا ” جديدة، وتحت التنفيذ، ومشاريع تم زيادة تكلفتها ” حوالي مليار وثلاثمائة مليون ريال.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية استهداف المشاريع البلدية لشباب المنطقة من خلال إنشاء الساحات البلدية و تفعيل مبادرة ” تطبيق مفاهيم المدن الذكية ” إحدى مبادرات التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة

2030.

وقال : إن مستقبل الوطن يبنى بسواعد الشباب وإبداعاتهم وأن رؤية المملكة 2030 تنطلق أهدافها من الشباب وللشباب ، من خلال الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

وناقش اللقاء الذي شارك فيه الحضور ، تطوير الخدمات البلدية في منطقة الحدود الشمالي وتفعيل دورها التنموي في مختلف المجالات تطلعا لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة .

وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في ختام اللقاء الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة الحكيمة .