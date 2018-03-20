” الصحة ” : عالجنا أكثر من 25 ألف مصاب بـ ” الإيدز ” في عام واحد

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، في تقرير حديث صدر عنها، أنها عالجت أكثر من 25496 مصابًا بمرض نقص المناعة المكتسبة” الإيدز ” ، في مراكز الرعاية الصحية الأولية، خلال العام الماضي 1438هـ.

حيث أشارت الوزارة، إلى أن برنامج نقص المناعة البشري المكتسب والعدوى المنقولة جنسيًا ، قدم المشورة لـ 16383 مريضًا من مرضى العدوى المنقولة جنسيًا بنظام المتلازمات، فضلًا عن فحص 6589 مصابًا بـ ” الإيدز ” في المراكز الصحية، وفحص 2630 مريضًا في المستشفيات، وكذلك عالج 9132 مريضًا في المستشفيات بنظام تحديد المسببات، كما تلقى 611 فرداً من الشركاء المباشرين للمرضى.

وأوضحت ” الصحة ” ، أنه سيتم القضاء على أمراض الكبد الفيروسية من نوعي ” ب ” و ” ج ” بحلول العام 2030، حيث يجري حاليًا اعتماد الاستراتيجية الخاصة بمكافحة هذه الأمراض، وكذلك منع وفادة الأمراض المعدية، والأمراض التي تخضع لتطبيق اللوائح الصحية الدولية بين المواطنين والمقيمين في المملكة.

فيما بيَنت الوزارة، أن برنامج ” الأمراض المعدية ” تمكن من خفض حالات الإصابة بمرض كورونا من 458 حالة في العام 2015 إلى 211 في 2016، في حين شهد عام 2017 حالات إصابة تمت معالجتها، وانخفاض نسبة الوفيات.

ولفتت الوزارة، إلى أنه قد تم تحديث الأدلة الإرشادية للمراقبة الوبائية والإجراءات الوقائية، فضلًا عن تحديث بروتوكول ” كورونا ” والأنفلونزا والحمى الشوكية، كما يتم إصدار تقرير يومي وشهري وربع سنوي وسنوي بشأن تلك الأمراض.